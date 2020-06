Združenie Tormošani pripravilo pre deti Rozlúčku so školou

Nitra 24. júna (TASR) – Nitrianske neformálne združenie občanov s názvom Tormošani pripravilo pre deti na sobotu 27. júna Rozlúčku so školou. Ide o súbor siedmich podujatí, ktoré sa budú konať na jednom z najväčších nitrianskych sídlisk, na Chrenovej.



Rozlúčka so školou je jedným z desiatich víťazných projektov, ktoré boli podporené z grantového programu Mením moje mesto. Ten je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta.



Zábavné popoludnie sa bude konať na chrenovskom dopravnom ihrisku. Začne o 14. hodine podujatím Bezpečne na prázdniny, na ktorom predstavia svoju prácu policajti, hasiči a záchranári. „Pokračovať bude o 17. hodine, keď sa deti rozlúčia so školou koncertom, divadielkom a večerným premietaním. Popritom si so svojimi ratolesťami môžu rodičia opiecť špekáčiky alebo slaninku,“ informovali organizátori.