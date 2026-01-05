< sekcia Regióny
Združenie Zoborské včely chce vybudovať vzdelávacie centrum
Počet návštevníkov včelnice na Zobore rastie, podľa združenie ju tento rok navštívilo vyše 600 detí z Nitry a okolia.
Autor TASR
Nitra 5. januára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Zoborské včely plánuje postaviť vo svojej včelnici v Nitre na Zobore nové educentrum. Slúžiť bude na vzdelávanie detí i dospelých. Ako informovalo združenie, cieľom projektu je vybudovanie prednáškovej miestnosti priamo pri včelnici.
„Rozhodli sme sa ju vybudovať, aby sme mohli pokračovať vo vzdelávaní aj počas zimy a nepriaznivého počasia. Pôjde o moderný priestor určený na exkurzie, prezentácie a environmentálne workshopy,“ uviedlo OZ Zoborské včely.
Počet návštevníkov včelnice na Zobore rastie, podľa združenie ju tento rok navštívilo vyše 600 detí z Nitry a okolia. „Aktuálne dokážeme prijímať školské skupiny len počas teplejších mesiacov. V zime návštevníkom nemôžeme poskytnúť kvalitný zážitok ani efektívne vzdelávanie. Školy nás pri tom kontaktujú celoročne, mnohé skupiny však musíme presúvať na neskôr, alebo im návštevu úplne odmietnuť,“ pripomenuli autori projektu.
Nové educentrum bude poskytovať bezpečný priestor, dostatok miesta pre triedy a skupiny návštevníkov, zázemie pre prezentácie, videoprojekcie, workshopy a diskusie. „Jeho architektúra bude inšpirovaná včelím svetom. Dominantným prvkom je drevo a šesťuholníková štruktúra, ktorá pripomína včelie plásty. Tie sú výrazným estetickým prvkom vizuálu aj funkcie stavby,“ priblížilo združenie.
Ako doplnilo, projekt aktuálne vstupuje do kľúčovej fázy, ktorou je zabezpečenie financií na výstavbu. „Podporiť ho môže každý, napríklad darovaním dvoch percent z daní. Každá forma pomoci nás posúva bližšie k tomu, aby sme mohli ďalej vzdelávať, chrániť opeľovače a rozvíjať vzťah detí k prírode,“ dodalo OZ.
