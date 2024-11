ZDRŽANIE NA CESTÁCH: Kolóny sú na viacerých úsekoch v Bratislave

Bratislava 11. novembra (TASR) - V pondelok ráno sa vodiči zdržia na viacerých úsekoch v Bratislave, ako aj pri vjazde do hlavného mesta. Kolónu hlási Zelená vlna STVR na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina na výjazde smer Lamač.



Vodiči si počkajú polhodinu aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, rovnako sa zdržia aj na ceste I/2. Na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky sa čaká v kolóne 15 až 20 minút. Na vjazde do Bratislavy smerom z Pezinka je desaťminútové zdržanie. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy v smere z Maďarska si vodiči počkajú podľa Zelenej vlny STVR päť až sedem minút.