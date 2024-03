ZDRŽÍTE SA: Doprava v Bratislave a okolí sa mierne komplikuje

Bratislava 27. marca (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí v stredu ráno komplikujú nehody a kolóny. Vodiči preto musia rátať so zdržaním. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda sa stala na diaľnici D2 smerom z Lozorna do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá v ľavom pruhu, tvorí sa preto kolóna. Prechádzať opatrne by vodiči mali za Stupavou smerom na Malacky. Z kamióna tam spadol kontajner, už je však na krajnici.



Kolóna sa tvorí tiež na bratislavskej Račianskej ulici smerom do centra. Treba tam počítať s 15-minútovým zdržaním.