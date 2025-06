ZDRŽÍTE SA: Doprava v Bratislave a okolí sa v utorok ráno komplikuje

Bratislava 3. júna (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v utorok ráno komplikuje. Na viacerých miestach treba pre kolóny počítať so zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.



Na Račianskej ulici v Bratislave smerom do centra sa vodiči zdržia asi 20 minút. V bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patrónku si počkajú 15 minút. Desaťminútové kolóny sú na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov a na nábreží za mostom Lanfranconi smerom do centra.



Vodiči si 15 minút postoja na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, rovnako v Rovinke smerom do Bratislavy.