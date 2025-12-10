Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZDRŽÍTE SA: Doprava v Bratislave sa komplikuje na viacerých miestach

Ilustračná snímka. Foto: TASR

So zdržaním by mali počítať vodiči aj medzi Petržalkou a Rusovcami pri Slnečniciach.

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Doprava sa v Bratislave komplikuje na viacerých miestach. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti. Niekoľkominútové kolóny hlási v centre mesta aj na výjazde do Bernolákova po starej Seneckej ceste.

So zdržaním by mali počítať vodiči aj medzi Petržalkou a Rusovcami pri Slnečniciach. „Smerom do Rusoviec sa zdržíte 20 minút,“ uviedla Zelená vlna. Stellacentrum hlási kolóny na D1 medzi Sencom a križovatkou D4 - Zlaté piesky, zdržanie je do 15 minút. Spomalenie hlási aj na úseku Dostojevského rad a Vajanského nábrežie v smere k Mostu SNP.
