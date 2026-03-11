< sekcia Regióny
Zdržíte sa: Doprava v Bratislave sa komplikuje
Dôvodom je nehoda i viaceré kolóny.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Doprava v Bratislave i smerom do hlavného mesta sa v stredu ráno opäť na viacerých miestach komplikuje. Dôvodom je nehoda i viaceré kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR.
V Bratislave v „pripájači“ na Prístavný most smerom z Petržalky sa pri „zipsovaní“ zrazili tri autá, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Smerom z Mosta Lanfranconi sa vodiči zdržia 40 minút, smerom z Einsteinovej a Dolnozemskej si postoja 20 minút.
Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek hlásia vodiči zdržanie 30 minút, na ceste I/2 cez Záhorskú Bystricu 20 minút. Kolónu hlásia aj na bratislavskej diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov, zdržanie je tam 15 minút.
Desať minút si vodiči postoja aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom do Bratislavy, rovnako tak v Rovinke smerom do Bratislavy.
