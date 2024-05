ZDRŽÍTE SA: Doprava v hlavnom meste sa komplikuje

Bratislava 14. mája (TASR) - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste a aj na vjazdoch do Bratislavy. Zelená vlna RTVS informuje o zdržaní v oboch smeroch na Stromovej pred Kramármi smerom z centra, kde sa zrazili dve autá. Na Ružinovskej zrazila ráno električka cyklistu, v úseku premávajú náhradné autobusové linky.



Stella centrum na svojom webe informuje o odstraňovaní dvoch nehôd v úseku diaľnice D1 Senec - Bratislava. Pred Triblavinou je blokovaný ľavý pruh, vodiči si počkajú v kolóne. Ďalšiu nehodu hlási Stella centrum na D1 na úrovni letiska, kde je blokovaný jeden pruh a sú hlásené zdržania. Následky nehody odstraňujú aj v Bratislave na Pražskej pri hlavnej stanici v smere na Patrónku, kde je blokovaný jeden pruh bez výraznejšieho zdržania.



Vodiči si podľa informácií Stella centra počkajú do 20 minút na Račianskej v smere do centra, do 25 minút v úseku D1 od Senca cez Prístavný most do Petržalky, do 15 minút na diaľnici D2 z Lozorna smerom na Lamač a do desiatich minút na Ceste na Senec pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú.