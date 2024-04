ZDRŽÍTE SA: Doprava v meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 11. apríla (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa vo štvrtok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehodu odstraňujú na konci Karloveskej ulice smerom do centra, vodiči sa tam môžu krátko zdržať. Nehodu evidujú aj na Prievozskej ulici smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh.



Nehoda sa stala aj na Prístavnom moste smerom do Petržalky na konci pripájacieho pruhu z Bajkalskej ulice. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Vodiči sa môžu zdržať desať až 15 minút.



S približne 20-minútovým zdržaním treba počítať na rýchlostnej ceste R7 a Bajkalskej smerom do centra. Vodiči si približne 15 minút postoja v kolóne na Račianskej ulici smerom do centra a na Pionierskej smerom na Račiansku ulicu, dôvodom sú cestári. S približne 15-minútovým zdržaním treba počítať na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi.



Zdržaniam sa nevyhnú vodiči ani na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, pri jazde po starej ceste "stratia" rovnako 15 minút.