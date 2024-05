ZDRŽÍTE SA: Na bratislavskom Prístavnom moste sa zrazili dve autá

Bratislava 9. mája (TASR) - Na bratislavskom Prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Vodiči sa v tomto úseku zdržia približne 20 minút. Zelená vlna RTVS o tom vo štvrtok ráno informovala na sociálnej sieti X.



V kolónach sa vodiči zdržia približne 15 minút na Račianskej ulici v smere do centra. Doprava sa mierne spomaľuje aj na diaľnici D2 pred vjazdom do Bratislavy.