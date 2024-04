ZDRŽÍTE SA: Na D1 pred Zlatými pieskami v smere zo Senca je nehoda

Bratislava 4. apríla (TASR) - Vodiči musia vo štvrtok ráno počítať so zdržaním na diaľnici D1 pred Zlatými pieskami v smere zo Senca. Dôvodom je dopravná nehoda. Zelená vlna RTVS o tom informovala na sociálnej sieti X.



"V Bratislave na D1 pred Zlatými Pieskami smerom zo Senca sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý a čiastočne stredný pruh, rátajte aj so zdržaním," priblížila Zelená vlna.



Doprava sa pred Bratislavou spomaľuje aj na diaľnici D2. "Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy je zdržanie desať minút," upozorňuje Zelená vlna.