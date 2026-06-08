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ZDRŽÍTE SA: Na D1 sa v smere do Bratislavy zrazili tri autá
Zdržanie hlásia zatiaľ na približne 25 minút.
Autor TASR
Bratislava/Senec 8. júna (TASR) - Na diaľnici D1 sa pri Senci v smere do Bratislavy zrazili v pondelok ráno tri autá. Aktuálne sa tam tvoria kolóny, zatiaľ na približne 25 minút. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.
Dopravný servis verejnoprávneho telerozhlasu zároveň upozornil, že na mieste si treba dať pozor aj na úlomky áut na vozovke.
Dopravný servis verejnoprávneho telerozhlasu zároveň upozornil, že na mieste si treba dať pozor aj na úlomky áut na vozovke.