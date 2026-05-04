Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
ZDRŽÍTE SA: Na D1 v smere do Bratislavy došlo k nehode

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - V pondelok ráno došlo na diaľnici D1 na úrovni 24,500 kilometra medzi križovatkou Senec a Bernolákovo v smere do Bratislavy k dopravnej nehode. V uvedenom úseku je prejazdný jeden jazdný pruh. Okolnosti a presné príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a riadi dopravu. Odklon vozidiel je vedený z diaľnice D1 na Senec/Pezinok, následne je doprava presmerovaná cez obec Bernolákovo po ceste č. 127 s opätovným napojením na diaľnicu D1 na križovatke Triblavina,“ spresnila polícia.

Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny polície, zvýšili opatrnosť a, ak je to možné, využili alternatívne trasy. „O ďalšom vývoji situácie budeme verejnosť včas informovať,“ dodali policajti.

Zelená vlna STVR hlási na danom úseku približne hodinu a pol dlhé zdržanie. Na obchádzke cez Senec sa vodiči takisto zdržia hodinu a pol a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si vodiči v kolóne postoja hodinu.

