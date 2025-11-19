< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: Na diaľnici v smere z Bratislavy došlo k nehode
Vodiči sa napriek odstráneniu nehody zdržia približne hodinu.
Bratislava 19. novembra (TASR) - Dopravu na výjazde z Bratislavy do Senca v stredu popoludní komplikovala nehoda na diaľnici D1. V ľavom pruhu sa tam zrazili tri autá. Vodiči sa napriek odstráneniu nehody zdržia približne hodinu. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.
„Na výjazde z Bratislavy do Bernolákova po starej Seneckej ceste zdržanie hodinu a pol,“ upozornil dopravný servis.
