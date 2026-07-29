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Zdržíte sa: Na moste Lanfranconi sa stala nehoda

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Na leteckej snímke rieka Dunaj, Dvořákovo nábrežie (vpravo dole), most Lafranconi (v strede) a sídlisko Dlhé diely (v pozadí vľavo) v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Prejazdný je len jeden pruh.

Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Na diaľničnom moste Lanfranconi v Bratislave sa v stredu ráno stala dopravná nehoda nákladného a osobného auta. Vodiči sa zdržia. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.

Nehoda sa podľa dopravného servisu stala pri pracovisku cestárov a vodiči sa tam zdržia približne polhodinu. Prejazdný je len jeden pruh.
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