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Zdržíte sa: Na moste Lanfranconi sa stala nehoda
Prejazdný je len jeden pruh.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Na diaľničnom moste Lanfranconi v Bratislave sa v stredu ráno stala dopravná nehoda nákladného a osobného auta. Vodiči sa zdržia. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.
Nehoda sa podľa dopravného servisu stala pri pracovisku cestárov a vodiči sa tam zdržia približne polhodinu. Prejazdný je len jeden pruh.
Nehoda sa podľa dopravného servisu stala pri pracovisku cestárov a vodiči sa tam zdržia približne polhodinu. Prejazdný je len jeden pruh.