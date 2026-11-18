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ZDRŽÍTE SA: Na moste Lanfranconi sa tvorí viac ako polhodinová kolóna
Vodiči sa v stredu ráno v hlavnom meste zdržia na viacerých úsekoch.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Vodiči sa v stredu ráno v hlavnom meste zdržia na viacerých úsekoch. Na moste Lanfranconi v Bratislave je pre dopravnú nehodu dvoch áut nahlásené smerom z Maďarska zdržanie 35 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR a Stella centrum.
„Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Maďarska na kilometri 65 sa zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný,“ ozrejmila Zelená vlna STVR.
Asi 15 minút sa vodiči zdržia aj na diaľnici D2 smerom do Bratislavy z Malaciek. Taktiež na diaľnici D1 smerom zo Senca až po Prístavný most. Rovnako dlhá kolóna je nahlásená aj na Račianskej smerom do centra.
„Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Maďarska na kilometri 65 sa zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný,“ ozrejmila Zelená vlna STVR.
Asi 15 minút sa vodiči zdržia aj na diaľnici D2 smerom do Bratislavy z Malaciek. Taktiež na diaľnici D1 smerom zo Senca až po Prístavný most. Rovnako dlhá kolóna je nahlásená aj na Račianskej smerom do centra.