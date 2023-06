ZDRŽÍTE SA: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut

Bratislava 20. júna (TASR) - V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Lamača sa v utorok popoludní zrazilo šesť áut. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Blokovaný je ľavý pruh. Vodiči sa v tomto úseku zdržia približne 45 minút. Kolóna sa tvorí aj na Moste SNP smerom do centra. Zdržanie je desať minút.



Podľa Zelenej vlny RTVS na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky znížili rýchlosť pre kolóny. V dôsledku toho vodiči stratia zhruba päť minút.