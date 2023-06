ZDRŽÍTE SA: Na viacerých miestach v Bratislave sa tvoria kolóny

Bratislava 2. júna (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v piatok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči sa asi desať minút zdržia v Rovinke v smere do Bratislavy. Kolóna sa tvorí tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Vodiči stratia približne desať minút.



So zdržaním do desiatich minút treba počítať tiež na Račianskej ulici v smere do centra. Vodiči si počkajú aj v Modre. "V Modre na Hornej ulici odletelo dodávke koleso do protiidúceho auta, smerom na Pezinok stratíte 20 minút," dodala Zelená vlna RTVS.