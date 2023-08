ZDRŽÍTE SA: Na viacerých miestach v Bratislave sa tvoria kolóny

Bratislava 2. augusta (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



"V Bratislave pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina z Lamača smerom do Petržalky," informuje Zelená vlna RTVS.



Vodiči si počkajú do 20 minút na diaľnici D2 v smere Lamač - Sitina - Mlynská dolina - Most Lanfranconi. Dôvodom sú práce na ceste.



So zdržaním asi 15 minút treba rátať v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava. Vodiči sa zdržia aj na Šancovej ulici pred hlavnou stanicou smerom na Pražskú ulicu. Pokazený trolejbus tam blokuje pravý pruh.