ZDRŽÍTE SA: Na vjazde do tunela Sitina od Lamača sa zrazili tri autá

Bratislava 22. apríla (TASR) - Na diaľnici D2 na vjazde do tunela Sitina v smere od Lamača sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Premávka v tuneli v smere do Mlynskej doliny je len v pravom pruhu, tvorí sa kolóna a zdržanie sa odhaduje na asi 40 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Kolóna je hlásená aj na Račianskej ulici pri cestároch smerom do centra. Zdržanie sa odhaduje na 40 minút, smerom von z mesta si vodiči počkajú 15 minút. Zdržanie desať minút je aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky.



Vodiči majú s kolónami počítať aj na Šancovej ulici smerom k hlavnej stanici a na Karloveskej ulici smerom do centra. V oboch prípadoch sa zdržia 20 minút.