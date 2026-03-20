ZDRŽÍTE SA: Na výjazde z Bratislavy smerom na Senec sa zrazili autá

Úsek je prejazdný len v jednom pruhu, vodiči sa zdržia viac ako pol hodiny.

Bratislava 20. marca (TASR) - Dopravu na diaľnici D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec komplikuje zrážka osobného a nákladného auta. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu, vodiči sa zdržia viac ako pol hodiny. Upozornila na to Zelená vlna STVR.

„Na diaľnici D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec sa zrazilo nákladné auto s osobným, prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa hodinu, podobne stratíte aj na obchádzke po starej Seneckej ceste,“ spresnila.

Dodala, že na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste sa vodiči zdržia 40 minút.
