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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
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ZDRŽÍTE SA: Pred výjazdom Lamač v Bratislave došlo k nehode

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodiči si počkajú 45 minút.

Autor TASR
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Bratislava 26. augusta (TASR) - Vodiči sa v stredu popoludní v Bratislave zdržia v kolóne na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Na mieste sa stala nehoda, vodiči si počkajú 45 minút. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna STVR.

„Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere,“ píše Zelená vlna.
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