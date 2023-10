ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí komplikujú dopravu kolóny a nehoda

Bratislava 13. októbra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v piatok podvečer na niektorých miestach komplikuje. Vodiči si postoja v kolónach aj 20 minút. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehoda sa stala na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Vodiči sa zdržia asi 20 minút.



Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 v smere Prístavný most - výjazd Gagarinova, kde si vodiči počkajú do 15 minút. S desaťminútovým zdržaním treba tiež počítať na diaľnici D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Rovnako si vodiči postoja v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.