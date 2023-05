ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny

Bratislava 3. mája (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Kolóna je na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom zo Senca. Vodiči sa tam po nehode zdržia 30 minút. Rovnako stratia aj na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy.



Zelená vlna hlási desaťminútové zdržanie na Rovinke smerom do Bratislavy. Kolóna je aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, vodiči si postoja desať až 15 minút.



Nehodu hlásia dopravné servisy aj na Pionierskej ulici. Vodiči sa tam zdržia v oboch smeroch.



Stella centrum poukazuje na desaťminútové zdržanie v časti Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka. Autá stoja v kolóne úseku Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.