ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny

Bratislava 19. novembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v utorok ráno komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR.



Vodiči sa približne 45 minút zdržia za mostom Lanfranconi smerom do Petržalky. Pravý pruh tam blokuje pokazené auto. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste. Treba počítať so zdržaním asi 30 minút.