ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa tvoria v utorok ráno kolóny

Bratislava 11. marca (TASR) - Dopravu v utorok ráno komplikujú v Bratislave a jej okolí kolóny. Vodiči sa zdržia na viacerých miestach. Informuje o tom dopravný servis Stella centrum a Zelená vlna STVR.



Na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač a taktiež Záhorská Bystrica - Lamač si vodiči postoja do 15 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky je desaťminútová kolóna.



Kolóna je v Rovinke na Hlavnej ulici smerom do Bratislavy. Zdržanie je 15 minút. Do 15 minút si vodiči počkajú aj na ceste z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji.