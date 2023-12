ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v piatok ráno tvoria kolóny

Bratislava 1. decembra (TASR) - V Bratislave a okolí sa v piatok ráno tvoria kolóny. Vodiči musia rátať so zdržaním. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 sa vodiči zdržia 20 minút. Na starej ceste musia počítať s desiatimi minútami. Na diaľnici D1 v smere od Senca cez Zlaté Piesky, Prístavný most a Petržalku je 15-minútové zdržanie. Do desiatich minút je kolóna na Račianskej ulici v smere do centra.



Kolóny sú hlásené aj v smere Blatné - Senec. Tam si v oboch smeroch počkajú vodiči do 15 minút. Ďalej sú v úsekoch Dunajská Lužná - Rovinka, Malinovo - Most pri Bratislave a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Zdržanie je podľa dopravných servisov do desať až 15 minút.