ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v utorok ráno tvoria kolóny

Bratislava 30. apríla (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno kolóny aj odstavené autá. Informuje o tom dopravný servis Stella centrum a Zelená vlna RTVS.



V Bratislave na Moste Lanfranconi smerom do Petržalky blokuje pravý pruh odstavené auto. O niečo ďalej na zjazde z Mosta Lanfranconi na diaľnicu D1 smerom od tunela Sitina na Inchebu blokuje pravý pruh pokazené auto. Na cestu z neho vyteká nafta. Vodiči by si preto podľa Zelenej vlny mali dávať pozor na šmyk.



Kolóna je na Račianskej ulici v Bratislave pri cestároch smerom do centra. Vodiči sa tam zdržia 15 minút. Stella centrum hlási zdržanie do desiatich minút aj na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Rovnako do desiatich minút si postoja vodiči na D1 v smere od Senca cez Zlaté Piesky a Prístavný most. Pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu je desaťminútová kolóna.



Zdržania hlási dopravný servis aj v okolí Bratislavy. Do 15 minút si vodiči postoja v úseku Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Do desiatich minút je kolóna v úseku Malinovo - Most pri Bratislave.