ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v pondelok ráno tvoria kolóny

Bratislava 10. júna (TASR) - V Bratislave a okolí sa v pondelok ráno tvoria kolóny. Hlásená je aj nehoda. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda je na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve autá a blokované sú dva jazdné pruhy. Pozor si treba dať na včasné brzdenie.



Na Šancovej ulici pri križovatke s Karpatskou ulicou smerom k hlavnej stanici sa stala nehoda. Vodiči si tam postoja asi 25 minút. Nehoda je aj na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom do Rakúska. Na 23. kilometri narazilo auto do betónových zvodidiel a blokovaný je ľavý pruh.



Kolóny sa tvoria na bratislavskej diaľnici D2 v Mlynskej doline smerom na most Lanfranconi do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť preto znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača. Kolóna na desať minút je aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy.



Zdržanie na 20 minút je na bratislavskej diaľnici D1 od letiska v smere na Prístavný most do Petržalky. Do desať minút si vodiči postoja na Vajnorskom nadjazde smerom na Zlaté piesky. Rovnako aj na Račianskej ulici pri cestároch smerom do centra.



Kolóna na desať minút je tiež v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na starú Seneckú cestu a rovnako na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste.