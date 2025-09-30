< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v utorok ráno tvoria kolóny
Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy smerom od Malaciek sa vodiči zdržia 30 minút, po starej ceste hlási Zelená vlna 20-minútové zdržanie.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - V Bratislave a okolí sa v utorok ráno tvoria kolóny. Informuje o tom dopravný servis Stella centrum a Zelená vlna STVR.
Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy smerom od Malaciek sa vodiči zdržia 30 minút, po starej ceste hlási Zelená vlna 20-minútové zdržanie. Kolóna je aj na diaľnici D1 smerom do Petržalky, kde si vodiči počkajú 15 minút.
Do 15 minút je kolóna na ceste R7 v smere na Bajkalskú ulicu. V Bratislave na Račianskej smerom do centra je 20-minútové zdržanie. Kolóny sú taktiež v úsekoch Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.
