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ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v pondelok ráno vyskytujú kolóny
Od sedem do desať minút si vodiči postoja na diaľnici D1 od Gagarinovej ulice smerom na Prístavný most.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - V Bratislave a okolí komplikujú dopravu v pondelok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Od sedem do desať minút si vodiči postoja na diaľnici D1 od Gagarinovej ulice smerom na Prístavný most. Kolóna je aj na začiatku Mosta Lanfranconi v smere do Mlynskej doliny. Zdržanie je 15 minút. Dôvodom sú práce cestárov.
Vyše polhodiny stratia vodiči na diaľnici D2 zo Stupavy a Malaciek v smere do Bratislavy. Polhodinu si tiež postoja v smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača, hlási Zelená vlna
Od sedem do desať minút si vodiči postoja na diaľnici D1 od Gagarinovej ulice smerom na Prístavný most. Kolóna je aj na začiatku Mosta Lanfranconi v smere do Mlynskej doliny. Zdržanie je 15 minút. Dôvodom sú práce cestárov.
Vyše polhodiny stratia vodiči na diaľnici D2 zo Stupavy a Malaciek v smere do Bratislavy. Polhodinu si tiež postoja v smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača, hlási Zelená vlna