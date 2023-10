ZDRŽÍTE SA: V Bratislave na Štefánikovej ulici sa zrazili tri autá

Bratislava 12. októbra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí aj vo štvrtok ráno komplikujú kolóny. O zdržaniach informuje Zelená vlna RTVS. Na Štefánikovej ulici smerom na Pražskú ulicu sa zrazili tri autá, úsek je ťažšie prejazdný.



Na diaľnici D1 na trase zo Zlatých pieskov po Prístavný most sa vodiči zdržia 15 minút. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy je 25-minútové zdržanie. Kolóna je aj na Prievozskej ulici, pred križovatkou s Bajkalskou smerom do centra blokuje pravý pruh odstavený autobus.