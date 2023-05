ZDRŽÍTE SA: V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Bratislava 16. mája (TASR) - V Bratislave sa aktuálne na viacerých miestach tvoria kolóny. Na bratislavskej D1 od obchodného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most sa vodiči zdržia 15 minút. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



Desaťminútové kolóny sa tvoria aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. Vodiči sa zdržia tiež na Račianskej v smere do centra, kde sa tvoria 15-minútové kolóny.