ZDRŽÍTE SA: V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Bratislava 18. mája (TASR) - V Bratislave sa vo štvrtok ráno na viacerých miestach tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa zdržia 20 minút na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Kolóna sa tvorí aj v Rovinke smerom do hlavného mesta. Zdržanie v tomto úseku je zhruba desať až 15 minút.



V Tuneli Sitina smerom z Mlynskej doliny na Lamač Národná diaľničná spoločnosť znížila rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Dôvodom je kolóna.



Podľa Stella centra sa na D1 v smere zo Zlatých Pieskov - Prístavný most - Petržalka vodiči zdržia do desiatich minút. Zhruba desaťminútové zdržanie je aj na Račianskej v smere do centra.