ZDRŽÍTE SA: V Bratislave treba počítať s kolónami
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - V Bratislave treba v piatok počítať s 20- a viacminútovými kolónami. Zelená vlna STVR o tom informuje na svojom webe. Na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy vodiči hlásia 25-minútové zdržanie.
Na diaľnici D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec si vodiči postoja v kolóne 20 minút.
