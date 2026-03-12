Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Regióny

ZDRŽÍTE SA: V hlavnom meste sa na viacerých úsekoch tvoria kolóny

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, vodiči si tu počkajú polhodinu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. marca (TASR) - Dopravu v hlavnom meste spomaľujú vo štvrtok ráno kolóny, vodiči si musia dávať pozor aj pri obchádzaní nehody na diaľnici D1 za Inchebou smerom na Most Lanfranconi. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, vodiči si tu počkajú polhodinu. Zdržia sa aj na obchádzke cez bratislavskú Záhorskú Bystricu, kde je 15-minútová kolóna. Nehodu hlásia aj na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá, treba rátať so zdržaním.
.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána