< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: V hlavnom meste sa na viacerých úsekoch tvoria kolóny
Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, vodiči si tu počkajú polhodinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. marca (TASR) - Dopravu v hlavnom meste spomaľujú vo štvrtok ráno kolóny, vodiči si musia dávať pozor aj pri obchádzaní nehody na diaľnici D1 za Inchebou smerom na Most Lanfranconi. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, vodiči si tu počkajú polhodinu. Zdržia sa aj na obchádzke cez bratislavskú Záhorskú Bystricu, kde je 15-minútová kolóna. Nehodu hlásia aj na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá, treba rátať so zdržaním.
Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2, vodiči si tu počkajú polhodinu. Zdržia sa aj na obchádzke cez bratislavskú Záhorskú Bystricu, kde je 15-minútová kolóna. Nehodu hlásia aj na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazili dve autá, treba rátať so zdržaním.