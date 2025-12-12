< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: V Košiciach sa zrazil kamión s autom
Nehoda sa stala aj medzi Rokytovom a Mokroluhom v okrese Bardejov.
Autor TASR
Bratislava/Košice 12. decembra (TASR) - V Košiciach na Moste VSS sa zrazil kamión s osobným autom. Vytvorili sa kolóny s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
„V kolóne smerom na Optimu stratíte 50 minút, smerom z Krásnej si počkáte 30 minút a 30 minút sa zdržíte aj smerom z Barce,“ spresňuje zdroj dopravných informácií.
Oznamuje tiež, že nehoda sa stala aj medzi Rokytovom a Mokroluhom v okrese Bardejov. „Zrazili sa tam štyri vozidlá, premávku riadi polícia,“ dodáva Zelená vlna.
Upozorňuje zároveň na hustú hmlu, ktorá je na mnohých miestach, a správne svietenie.
