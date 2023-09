ZDRŽÍTE SA: V okolí Bratislavy sa tvoria na viacerých miestach kolóny

Bratislava 7. septembra (TASR) - Vodičov vo štvrtok ráno na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 zdrží nehoda dvoch áut. V kolóne stratia približne 20 minút. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.



Autá sa podľa Zelenej vlny zrazili na 15. kilometri v ľavom jazdnom pruhu. Pätnásťminútová kolóna je aj v Rovinke v smere do Bratislavy.



Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 je 20-minútové zdržanie. Rovnaké dlho si vodiči postoja aj na starej ceste cez Lamač.