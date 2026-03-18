ZDRŽÍTE SA: V Sitine je odstavené auto, ďalšie blokuje pruh pri Senci
Vodiči si asi desať minút počkajú aj na vjazde do Bratislavy po starej seneckej ceste smerom z Bernolákova.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Vodiči v Bratislave sa v stredu ráno zdržia na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Lamač vyše polhodinu. Dôvodom je odstavené osobné auto. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.
So zdržaním treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. „Asi desať až 15 minút sa stojí aj na obchádzke cez Záhorskú Bystricu,“ dodala Zelená vlna.
Vodiči si asi desať minút počkajú aj na vjazde do Bratislavy po starej seneckej ceste smerom z Bernolákova. Rovnako na diaľnici D1 pri Senci smerom na Bratislavu, kde blokuje ľavý pruh osobné auto s defektom na prívesnom vozíku.
So zdržaním treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. „Asi desať až 15 minút sa stojí aj na obchádzke cez Záhorskú Bystricu,“ dodala Zelená vlna.
Vodiči si asi desať minút počkajú aj na vjazde do Bratislavy po starej seneckej ceste smerom z Bernolákova. Rovnako na diaľnici D1 pri Senci smerom na Bratislavu, kde blokuje ľavý pruh osobné auto s defektom na prívesnom vozíku.