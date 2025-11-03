< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: V tuneli Sitina sa zrazil kamión s autom
Nehodu dokumentujú aj na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca, na úrovni odbočky pri Zlatých pieskoch.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom z Lamača do Mlynskej doliny sa zrazili kamión a osobné auto. Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Zdržanie je viac ako dve hodiny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Nehodu dokumentujú aj na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca, na úrovni odbočky pri Zlatých pieskoch. V pravom jazdnom pruhu sa tam zrazili tri autá, vodiči sa zdržia v kolónach.
K nehode došlo v pondelok ráno aj na Lamačskej ceste pri križovatke s Mokrohájskou cestou, kde zrazil kamión chodca. V kolónach sa stojí aj smerom z Dúbravky na Patrónku.
