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Pondelok 13. júl 2026
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Zdržíte sa: Výmena ložísk na dvoch mostoch D1 obmedzí dopravu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Dopravné obmedzenia budú podľa diaľničiarov zavedené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne dlhý čas.

Autor TASR
Prešov 13. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s výmenou ložísk na dvoch mostoch na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov. Ako TASR informovali z mediálnej komunikácie NDS, práce prispejú k zachovaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky mostných objektov a predpokladané sú do konca septembra.

„Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. Najskôr sa bude pracovať v pravom jazdnom páse, následne v ľavom. Počas celej realizácie bude doprava presmerovaná cez prejazdy v strednom deliacom páse a vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom páse v režime 1+1,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.

Dopravné obmedzenia budú podľa diaľničiarov zavedené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne dlhý čas.

NDS žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde pracoviskom a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
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