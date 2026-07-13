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Zdržíte sa: Výmena ložísk na dvoch mostoch D1 obmedzí dopravu
Dopravné obmedzenia budú podľa diaľničiarov zavedené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne dlhý čas.
Autor TASR
Prešov 13. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s výmenou ložísk na dvoch mostoch na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov. Ako TASR informovali z mediálnej komunikácie NDS, práce prispejú k zachovaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky mostných objektov a predpokladané sú do konca septembra.
„Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. Najskôr sa bude pracovať v pravom jazdnom páse, následne v ľavom. Počas celej realizácie bude doprava presmerovaná cez prejazdy v strednom deliacom páse a vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom páse v režime 1+1,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Dopravné obmedzenia budú podľa diaľničiarov zavedené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne dlhý čas.
NDS žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde pracoviskom a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. Najskôr sa bude pracovať v pravom jazdnom páse, následne v ľavom. Počas celej realizácie bude doprava presmerovaná cez prejazdy v strednom deliacom páse a vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom páse v režime 1+1,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Dopravné obmedzenia budú podľa diaľničiarov zavedené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne dlhý čas.
NDS žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde pracoviskom a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.