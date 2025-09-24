< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: Za mostom Lanfranconi sa stala nehoda, tvoria sa kolóny
S kolónou a zdržaním 25 minút treba aktuálne počítať aj na Devínskej ceste smerom do centra.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Pre nehodu na bratislavskej diaľnici D2 za Mostom Lanfranconi na výjazde na diaľnicu D1 si vodiči postoja viac ako hodinu. Kolóna sa tiahne až po Lozorno. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
S kolónou a zdržaním 25 minút treba aktuálne počítať aj na Devínskej ceste smerom do centra.
S kolónou a zdržaním 25 minút treba aktuálne počítať aj na Devínskej ceste smerom do centra.