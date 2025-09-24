< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: Za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá
V smere do Stupavy sa pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. septembra (TASR) - V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, treba rátať s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Spresnila, že nehoda sa stala na 58. kilometri diaľnice D2, zdržanie odhadla na minimálne 30 minút. Podľa Stella centra sa v smere do Stupavy pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.
Spresnila, že nehoda sa stala na 58. kilometri diaľnice D2, zdržanie odhadla na minimálne 30 minút. Podľa Stella centra sa v smere do Stupavy pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.