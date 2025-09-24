Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZDRŽÍTE SA: Za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V smere do Stupavy sa pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.

Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina v smere na Stupavu sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh, treba rátať s výrazným zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Spresnila, že nehoda sa stala na 58. kilometri diaľnice D2, zdržanie odhadla na minimálne 30 minút. Podľa Stella centra sa v smere do Stupavy pri výjazde na Lamač tvorí kolóna už od Petržalky.
.

