Zechenterova záhrada v Kremnici ožije súčasným umením

Kremnica 16. júna (TASR) - V Zechenterovej záhrade v Kremnici sa bude konať tretí ročník podujatia s názvom Nocturno, ktoré do zeleného verejného priestoru prinesie súčasné umenie i svetelné inštalácie. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční 1. júla vo večerných hodinách, bude aj sprievodný kultúrny program. TASR o tom informovala Hana Bodáková z kultúrneho centra Akropola Kremnica, ktoré podujatie organizuje.



"Názov Nocturno pochádza zo slova nokturno, čo v preklade znamená nočná hudba alebo inštrumentálna skladba hraná vonku, napríklad ako serenáda. Noc počas Nocturna by mala byť tiež akousi skladbou, krásnou hudbou vizuálneho umenia," uviedli organizátori.



So svojimi dielami a inštaláciami sa na podujatí predstaví osem umelcov i kolektív študentov Vysokej školy výtvarných umení. V rámci sprievodného programu sa uskutoční beseda na tému Vojna a umenie s divadelníčkou Vierou Dubačovou, prednesy poézie a prózy, tanečné performance či vystúpenia hudobníkov. Program pre deti obohatí nočná hra z dielne kremnického občianskeho združenia Zlaté líšky.



Zechenterova záhrada v Kremnici nesie meno banského lekára, literáta a prírodovedca Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, ktorý jej dal charakter botanickej záhrady a položil základy dnešnej podoby. Záhada sa nachádza v blízkosti historického Zechenterovho domu, ktorý je nevyužívaný od roku 2008.