Ľudí zo Žehry s koronavírusom umiestnia do kontajnerového centra

Žehra 7. mája (TASR) - Obyvateľov osady zo Žehry, ktorí sú nakazení ochorením COVID-19, spolu s ich rodinnými príslušníkmi umiestnia do kontajnerového mestečka vedľa sídliska Dreveník. Pre TASR to potvrdil prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský. Pôvodne sa uvažovalo, že by ich umiestnili do lokality bývalého lesníckeho učilišťa v obci Bijacovce alebo kameňolomu nad osadou.



„Bude vybudované kontajnerové mestečko alebo centrum vedľa sídliska Dreveník pri našej základnej a materskej škole a tam budú umiestňovaní tí ľudia, ktorí sú, alebo pri ďalšom testovaní budú pozitívni na ochorenie COVID-19. Rozhodol o tom permanentný krízový štáb, ktorý zasadal opäť vo štvrtok v popoludňajších hodinách,“ uviedol Pacovský.



Riadenie kritickej situácie v obci Žehra v súvislosti s osadou v karanténe prevzal permanentný krízový štáb. Spolu s okresným krízovým štábom sa vo štvrtok rozhodli vytvoriť karantenizačné centrum, kde umiestnia pozitívnych ľudí na ochorenie COVID-19 aj s ich rodinami.