Podujatie Zelená modrá ponúkne turistický pochod i country bál

Čelkova Lehota 23. júna (TASR) - Turistický pochod, prehliadky jaskyne so sprievodcom, country bál i jaskynný koncert opernej speváčky ponúkne víkendové (25. – 26. 6.) podujatie Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Zelená modrá 2022 v obci Čelkova Lehota v Považskobystrickom okrese. Informoval o tom Bohuslav Kortman z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy.



Zelená modrá odštartuje v sobotu (25. 6.) ráno turistickým pochodom Čelkovská dvanástka. Na svoje si podľa Kortmana prídu speleoturisti, cykloturisti i peší turisti. Popoludní od 15.00 h pokračuje program Country festivalom, vyvrcholí večernou vatrou a country bálom.



"V nedeľu sa program presunie do pružinskej Dúpnej jaskyne, od 10.00 h sa začnú prehliadky jaskyne so sprievodcom. Nedeľu v jaskyni uzavrie koncert opernej speváčky Terézie Janekovej a folklórnej skupiny Mestečko," doplnil Kortman.