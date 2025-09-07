< sekcia Regióny
Zelená sieň Thurzovho domu ožije hudbou a literatúrou
Pre návštevníkov SSM sú pripravené ešte ďalšie tri nedeľné popoludnia.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici v spolupráci s medzinárodným organovým festivalom Vivat Vox Organi prichádza s projektom starej hudby v renesančnej Zelenej sieni Thurzovho domu. Ide o originálne spojenie starej hudby a hodnotného literárneho umenia v architektonicky, umelecky a historicky významnom priestore. Úvodné predstavenie sa uskutoční v nedeľu o 16.00 h a svoju tvorbu predstaví spisovateľ Anton Lauček z Černovej. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„V jeho 20 knihách so zastrešujúcim názvom Iba tak ide o beletrizované žánre publicistického štýlu, z ktorých vanie autorov sympaticky láskavý zmysel pre humor, vkusne a nezameniteľne pokropený jemným espritom. Každý z jeho krátkych prozaických útvarov napísaný kultivovaným a vycibreným jazykom má výrazný morálny akcent a dáva si za úlohu budiť človeka z letargie ducha, do ktorej upadá v konzumnej ére zameranej na lacnú zábavu,“ priblížil organizátor festivalu Vivat Vox Organi Matúš Kucbel (organ, čembalo).
Pre návštevníkov SSM sú pripravené ešte ďalšie tri nedeľné popoludnia. Jesenný cyklus starej hudby a literatúry pokračuje 12. októbra výberom kazateľa a všestranného umelca Daniela Pastirčáka, ktorý sa tam vráti aj 16. novembra. Výber z jeho tvorby bude inšpirovaný témou Nežnej revolúcie. Cyklus sa skončí 14. decembra, keď sa účastníci podujatia budú môcť započúvať do životopisu Jána Francisciho, banskobystrického umelca prelomu 17. a 18. storočia, organistu, čembalistu, priateľa Mateja Bela.
„Spoluprácou s festivalom Vivat Vox Organi otvárame dvere Zelenej siene nielen hudbe a literatúre, ale i príbehom, ktoré v nej po stáročia zneli. Starú hudbu vnímame ako živé dedičstvo, ktoré dokáže rovnako osloviť dnešného poslucháča ako kedysi mešťanov Banskej Bystrice. Sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý spája historický priestor, hudbu a ľudí,“ zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník.
„V jeho 20 knihách so zastrešujúcim názvom Iba tak ide o beletrizované žánre publicistického štýlu, z ktorých vanie autorov sympaticky láskavý zmysel pre humor, vkusne a nezameniteľne pokropený jemným espritom. Každý z jeho krátkych prozaických útvarov napísaný kultivovaným a vycibreným jazykom má výrazný morálny akcent a dáva si za úlohu budiť človeka z letargie ducha, do ktorej upadá v konzumnej ére zameranej na lacnú zábavu,“ priblížil organizátor festivalu Vivat Vox Organi Matúš Kucbel (organ, čembalo).
Pre návštevníkov SSM sú pripravené ešte ďalšie tri nedeľné popoludnia. Jesenný cyklus starej hudby a literatúry pokračuje 12. októbra výberom kazateľa a všestranného umelca Daniela Pastirčáka, ktorý sa tam vráti aj 16. novembra. Výber z jeho tvorby bude inšpirovaný témou Nežnej revolúcie. Cyklus sa skončí 14. decembra, keď sa účastníci podujatia budú môcť započúvať do životopisu Jána Francisciho, banskobystrického umelca prelomu 17. a 18. storočia, organistu, čembalistu, priateľa Mateja Bela.
„Spoluprácou s festivalom Vivat Vox Organi otvárame dvere Zelenej siene nielen hudbe a literatúre, ale i príbehom, ktoré v nej po stáročia zneli. Starú hudbu vnímame ako živé dedičstvo, ktoré dokáže rovnako osloviť dnešného poslucháča ako kedysi mešťanov Banskej Bystrice. Sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý spája historický priestor, hudbu a ľudí,“ zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník.