Zelená voda je pripravená na letnú sezónu, tvrdí primátor
Radnica vyčistila a upravila mestské pozemky v rekreačnom areáli, odstránila náletové dreviny, vyčistila verejné priestory a na základe povolení odstránila nebezpečné stromy.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. mája (TASR) - Kvalita vody v jazere Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom sa zlepšila na najvyššie hodnotenie kvality. Na sociálnej sieti o tom informoval novomestský primátor František Mašlonka.
Mesto podľa neho bude aj počas sezóny 2026 pravidelne zabezpečovať mikrobiologické rozbory vody. Predsezónny odber už uskutočnili, ďalšie odbery budú prebiehať podľa harmonogramu počas celej kúpacej sezóny.
„Výsledky budú pravidelne zverejňované na webovej stránke mesta, sociálnej sieti mesta a prostredníctvom aplikácie Munipolis,“ zdôraznil primátor.
Ako dodal, radnica vyčistila a upravila mestské pozemky v rekreačnom areáli, odstránila náletové dreviny, vyčistila verejné priestory a na základe povolení odstránila nebezpečné stromy.
„Teší ma, že sa nám podarilo upraviť mestské pozemky, ktoré boli po rokoch zabúdania zarastené a neudržiavané. Zelená voda je pripravená na leto - na oddych, šport a spoločné chvíle s rodinou či priateľmi,“ doplnil Mašlonka.
Zdôraznil, že práce na rozvoji Zelenej vody pokračujú aj naďalej. Pripravuje sa projekt ďalšieho rozvoja a budúceho využitia územia, do ktorého sa svojimi podnetmi, návrhmi a názormi zapojila aj verejnosť.
