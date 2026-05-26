Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Regióny

Zelená voda je pripravená na letnú sezónu, tvrdí primátor

.
Na snímke návštevníci trávia horúci letný deň kúpaním sa v areáli jazera Zelená voda neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Radnica vyčistila a upravila mestské pozemky v rekreačnom areáli, odstránila náletové dreviny, vyčistila verejné priestory a na základe povolení odstránila nebezpečné stromy.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 26. mája (TASR) - Kvalita vody v jazere Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom sa zlepšila na najvyššie hodnotenie kvality. Na sociálnej sieti o tom informoval novomestský primátor František Mašlonka.

Mesto podľa neho bude aj počas sezóny 2026 pravidelne zabezpečovať mikrobiologické rozbory vody. Predsezónny odber už uskutočnili, ďalšie odbery budú prebiehať podľa harmonogramu počas celej kúpacej sezóny.

„Výsledky budú pravidelne zverejňované na webovej stránke mesta, sociálnej sieti mesta a prostredníctvom aplikácie Munipolis,“ zdôraznil primátor.

Ako dodal, radnica vyčistila a upravila mestské pozemky v rekreačnom areáli, odstránila náletové dreviny, vyčistila verejné priestory a na základe povolení odstránila nebezpečné stromy.

„Teší ma, že sa nám podarilo upraviť mestské pozemky, ktoré boli po rokoch zabúdania zarastené a neudržiavané. Zelená voda je pripravená na leto - na oddych, šport a spoločné chvíle s rodinou či priateľmi,“ doplnil Mašlonka.

Zdôraznil, že práce na rozvoji Zelenej vody pokračujú aj naďalej. Pripravuje sa projekt ďalšieho rozvoja a budúceho využitia územia, do ktorého sa svojimi podnetmi, návrhmi a názormi zapojila aj verejnosť.
.

Neprehliadnite

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?