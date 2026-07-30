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Zelená voda ožije hudobnými hitmi 90. rokov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Big Summer Fest 2026 je najväčší festival hudby 90. rokov v strednej Európe.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 30. júla (TASR) - Nezabudnuteľné hity 90. rokov prinesie trojdňový (30. 7. - 1. 8.) festival Big Summer Fest 2026 v areáli rekreačného strediska Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Informovali o tom organizátori na webovej stránke festivalu.

Big Summer Fest 2026 je najväčší festival hudby 90. rokov v strednej Európe. Po úspešnom koncerte Tvoja 90's Show v roku 2024 sa návštevníci môžu opäť tešiť na ikonické vystúpenia či retro atmosféru. Na dvoch hudobných pódiách sa predstaví 25 zahraničných a päť československých interpretov, ktorí oživia legendárne hity tejto éry. Vystúpia napríklad Scooter, Arash, Inna, Safri Duo, A*Teens, Kate Ryan, ale aj Colonia, Maduar a ďalší.

Areál ponúka štyri parkoviská aj stanové mestečká. Pre návštevníkov je k dispozícii piesková pláž s beach barom a veľká vodná plocha Zelená Voda. „Návštevníci si môžu užiť aj množstvo ďalších aktivít, ako napríklad plážový volejbal, paddleboarding, futbal a ďalšie,“ dodávajú organizátori.
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