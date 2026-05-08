< sekcia Regióny
Zeleno značený chodník od Bilíkovej po Rainerovu chatu uzatvoria
Dôvodom uzávery je oprava poškodeného úseku červeno značeného úseku Tatranskej magistrály .
Autor TASR
Vysoké Tatry 8. mája (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje návštevníkov, že od pondelka 11. mája od 6.00 h bude platiť dočasná uzávera zeleno značeného turistického chodníka vedúceho od Bilíkovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka. Obmedzenie platí na trase až k Rainerovej chate. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová.
Dôvodom uzávery je oprava poškodeného úseku červeno značeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou, ktorá bola zhruba 2,5 roka verejnosti nedostupná pre nebezpečný zosuv. Predpokladaná dĺžka uzávery na zelenej trase je podľa hovorkyne minimálne mesiac.
„Návštevníci môžu na presun využiť práve červeno značený turistický chodník. Upozorňujeme však, že tento úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto prosíme o zvýšenú opatrnosť pri pohybe,“ uviedla hovorkyňa. Správa TANAP-u odporúča prispôsobiť tempo chôdze aktuálnym podmienkam, venovať zvýšenú pozornosť nerovnému a kamenistému povrchu chodníka a dbať na vlastnú bezpečnosť.
Správca turistickej infraštruktúry zároveň vyzýva návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru zelenej trasy, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. „O prípadných zmenách termínu alebo rozsahu uzávery budeme priebežne informovať,“ dodala Hlaváčová.
Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023. Dôvodom je zosuv svahu, ktorý poškodil turistický chodník.
Dôvodom uzávery je oprava poškodeného úseku červeno značeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou, ktorá bola zhruba 2,5 roka verejnosti nedostupná pre nebezpečný zosuv. Predpokladaná dĺžka uzávery na zelenej trase je podľa hovorkyne minimálne mesiac.
„Návštevníci môžu na presun využiť práve červeno značený turistický chodník. Upozorňujeme však, že tento úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto prosíme o zvýšenú opatrnosť pri pohybe,“ uviedla hovorkyňa. Správa TANAP-u odporúča prispôsobiť tempo chôdze aktuálnym podmienkam, venovať zvýšenú pozornosť nerovnému a kamenistému povrchu chodníka a dbať na vlastnú bezpečnosť.
Správca turistickej infraštruktúry zároveň vyzýva návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru zelenej trasy, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. „O prípadných zmenách termínu alebo rozsahu uzávery budeme priebežne informovať,“ dodala Hlaváčová.
Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023. Dôvodom je zosuv svahu, ktorý poškodil turistický chodník.